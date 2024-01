Erfurt gewinnt einen Tag: Auf welche Fragen sich unsere Autorin jetzt schon freut

Erfurt Erfurter Schaltjahreskinder haben es nicht leicht, immer wieder kommen die gleichen Fragen. Welchen Vorteil das besondere Datum mit sich bringen kann.

Alle vier Jahre wieder kommt es um die Ecke: Als eines der seltenen Schaltjahr-Babys wird einem ein ganz bestimmtes Schicksal in die Wiege gelegt. Zum Beispiel kann man sich aussuchen, an welchem Tag im Jahr man denn seinen Geburtstag begeht! Theoretisch ist da ganz schön Spielraum, ob im Februar oder im März. Der Aberglaube siegte dann doch und ich entschied mich schon als Kind, meine Geburtstage am 1. März zu feiern, statt verfrüht.

Schaltjahreskinder im Kreuzverhör

Betroffene Erfurter können vermutlich mitfühlen, bietet doch dieser Geburtstag einen nicht unerheblichen bürokratischen Mehraufwand! All die Anfragen, Nachrichten und Anrufe, die in drei von vier Jahren eingehen: Wann feierst du dieses Jahr? Wie alt wirst du denn? Viereinhalb? Vierdreiviertel? Schon beginnen die Köpfe zu rauchen. All die Rechenleistung erinnert zudem ein bisschen an die Umrechnung von Menschen in Hundejahre. Nur, dass man die Lebensjahre durch vier teilt, statt sie mal sieben zu nehmen.

Es hängt also ausschließlich vom Gemüt ab, wann der Geduldsfaden reißt und die X-te Nachfrage nicht mehr lustig ist. Immerhin können wir Schaltjahreskinder später sagen, das Alter auf dem Papier sei nur eine Zahl und wir in Wirklichkeit noch sehr jung geblieben – sofern die jährlichen Nachfragen und Scherze nicht für zusätzliche Falten gesorgt haben. Und auch die Überraschung für alle Beteiligten ist immer groß, erzählt man von seinem ganz besonderen Geburtsdatum. Stellt man es ganz geschickt an, feiert man gleich an mehreren Tagen – das gibt dann zwar nicht mehr Geschenke, versüßt dem ein oder anderen aber vielleicht doch anstehende Termine.