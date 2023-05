Erfurt: Halbe Million Euro ist Ziel der ganzen Gemeinde

Erfurt. Der Eintritt ist frei, doch Spender sind willkommen: Am Sonntag wird in der Reglerkirche musiziert. Es geht um eine große Summe.

Frischer Wind – Neuer Klang: So ist das Benefizkonzert für den Neubau der Reglerorgel überschrieben. Es beginnt am Sonntag, 7. Mai, um 17 Uhr in der Reglerkirche in der Bahnhofstraße. Dabei werden alle musikalischen Gruppen der Gemeinde (Singschar, Posaunendienst, Instrumentalkreis, Flötenkreis) unter Leitung von Kantor Rufus Brodersen auftreten. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten für den Orgelneubau der Reglerkirche.

Im Anschluss an das Konzert findet ein Empfang statt. Es gibt die Möglichkeit zur Orgelführung. Unter dem Motto „Frischer Wind – neuer Klang“ plant die Gemeinde, eine neue Orgel in der Reglerkirche einzubauen. Das derzeitige alte Instrument ist durch technischen Verschleiß und Materialmängel nah an den Zustand der Unspielbarkeit gekommen und es ist auch nicht mehr in wirtschaftlich verantwortbarer Weise zu sanieren.

Die Kosten für eine neue Orgel liegen bei etwa 500.000 Euro. Dieses Geld muss zu großen Teilen durch Spenden aufgebracht werden. Eine qualitativ hochwertige Orgel ist für die Reglergemeinde mit ihrer starken gottesdienstlichen und kirchenmusikalischen Tradition von großer Bedeutung.