Erfurt hat den schönsten Weihnachtsmarkt

Erfurt. Hierzulande weiß es jeder. Nun hat es auch ein großes Vergleichsportal erkannt.

Der Erfurter Weihnachtsmarkt ist der Schönste in ganz Deutschland. Regionalität, Nachhaltigkeit und die märchenhafte Kulisse vor dem Erfurter Dom haben die Tester des Vergleichsportals „Check24“ überzeugt. Besonders begeistert waren sie von den Bio-Plätzchen, die die Öko-Backstube traditionell anbietet. Damit hat sich der Erfurter Weihnachtsmarkt gegen 1300 andere in ganz Deutschland durchgesetzt.

Erfurter werden ihren Markt sofort wiedererkennen

Mit über 160 Verkaufsständen ist der Weihnachtsmarkt, der in diesem Jahr zum 173. Mal in der Landeshauptstadt stattfindet, der größte in Thüringen. Auf die Besucher warten auch in diesem Jahr wieder Höhepunkte, wie die zwölf Meter hohe Weihnachtspyramide, mundgeblasener Weihnachtsbaumschmuck, die Ökobackstube oder die Krippe mit handgeschnitzten, fast lebensgroßen Figuren.

Die Vorbereitungen laufen zurzeit auf Hochtouren. Am 28. November wird der Weihnachtsmarkt eröffnet. Bis zum 22. Dezember können die Gäste dann bei Bratwurst und Glühwein die weihnachtliche geschmückte Altstadt genießen. Die Besucherzahlen hatten sich im letzten Jahr noch nicht wieder von der Coronapandemie erholt. Während im Jahr 2019 noch über zwei Millionen Besucher verzeichnet wurde, waren es 2022 nach einer neuen Zählmethode nur 831.000.