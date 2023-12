Erfurt hat Glück gehabt

Wie unterschiedlich Weihnachten verlaufen kann, zeigten die vergangenen Tage. Anja Derowski über Feiertage zwischen Ruhe und Hochwasser.

Etwas, das Sie heute nicht unbedingt machen sollten, ist ein Stadtbummel. Das machen alle. Schließlich wollen die ersten Gutscheine, die unterm Baum lagen, eingelöst werden. Shopping in seiner schönsten Form sozusagen. Man bekommt etwas, ohne Geld dafür zu bezahlen.

Zwischen Weihnachten und Silvester ist es voll, richtig voll, in den Geschäften. Vorbei ist‘s mit der Weihnachtsruhe. Manche in Thüringen hatten in diesem Jahr gar keine Ruhe an Weihnachten. Sie verbrachten es in der Angst, von Wassermassen eingeschlossen zu werden. In Erfurt hatten wir Glück, wir erreichten nicht die erste Warnstufe. In Nordthüringen und im Unstrut-Hainich-Kreis war die Lage indes höchst dramatisch. Ein Ort musste gar evakuiert werden. An und für sich schon schlimm, aber auch noch an Weihnachten. Vielleicht können wir von Erfurt aus irgendwie helfen, sei es mit Kleidung, Spielzeug . . . eben damit, was durch das Wasser in den Gebäuden zerstört wurde. Oder auch mit Gutscheinen, die dort dringender gebraucht werden.