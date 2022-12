Erfurt hat im deutschen Großstadtranking die beste Luft

Die Messstation in der Bergstraße dokumentiert die Luftqualität an einem Punkt, der besonders intensiv durch Kraftfahrzeuge frequentiert wird.

Erfurt. Erfurt schneidet in einem aktuellen Städteranking teilweise gut ab, landet in einzelnen Rubriken aber auch oft auf hinteren Plätzen.

Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln Consult, die Zeitschrift Wirtschaftswoche und das Internetportal Immobilienscout24 haben gemeinsam einen neuen Großstadtvergleich veröffentlicht. Untersucht wurden 71 kreisfreie Städte in Deutschland – darunter auch Erfurt – mit mehr als 100.000 Einwohnern.

Interessantester Bereich: die ausgewählte Nachhaltigkeitsindikatoren. Dafür wurden etwa Elektrotankstellen, ADFC-Fahrradklima, Luftqualität und Alternative Heizenergie untersucht. Hier landet Erfurt überraschend in der Rubrik Luftqualität auf dem ersten Rang. Da können München (Platz 33), Dresden (Platz 51) oder Frankfurt/M. (Platz 61) nicht mithalten. Berlin ist gar nur Vorletzter. Jena als zweite Stadt aus Thüringen nimmt einen beachtlichen vierten Rang ein. Erfurt glänzt aktuell mit der geringsten Schadstoffbelastung und somit der besten Luftqualität aller deutschen Großstädte. In der Rubrik Alternative Heizenergien ist Thüringens Landeshauptstadt im vorderen Drittel zu finden - auf Platz 23. Bei den Elektrotankstellen landet Erfurt auf Platz 40, im ADFC-Fahrradklima auf Platz 48. Ein Argument, um den Ausbau des Fahrradwegenetzes in der Stadt voranzutreiben.

Zu wenige Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit

Im Nachhaltigkeitsindex nimmt Erfurt insgesamt einen guten 26. Rang ein. Bewertet wurden die Ökonomie (65.), die Ökologie (23.) und das Thema Soziales. Unternehmen, die im Bereich Nachhaltigkeit tätig sind, sind nicht gerade reich gesät – Platz 65. Es gibt kaum Mint-Forschungsinstitute – Platz 61. Mint steht als Sammelbegriff für die Ausbildungsfelder Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Zum Vergleich: Jena steht auf Platz 1. Ebenso verbesserungsbedürftig ist der Anteil an Mint-Hochschulabsolventen – Platz 56. Gar nur auf Platz 61 liegt Erfurt bei der Versorgung mit Glasfaseranschlüssen.

Im Bereich Soziales wird Thüringens Landeshauptstadt sehr guter Neunter. Beim Thema Altersarmut bekommt Erfurt ein gutes Zeugnis ausgestellt – Sechster. Bei den Schulabgängern ohne Abschluss ist jedoch das Ende der Auflistung in Sichtweite. Erfurt liegt lediglich auf Platz 58.

Die weitere Untersuchung unterteilt sich in ein so genanntes Niveauranking – es bewertet Wohn-, Lebens-, Arbeits-, und Wirtschaftssituation anhand von 51 Indikatoren, und ein Dynamikranking – es vergleicht die Entwicklung von 36 Indikatoren des Niveaurankings für die letzten fünf Jahre.

Ziemlich teures Pflaster

Im Niveauranking kommt die Stadt Beim Immobilienmarkt nicht über Rang 64 hinaus. Tenor: ziemlich teures Pflaster. Beim Kaufpreis liegt sie auf Platz 57, beim Mietpreis Platz 54. Bei der Lebensqualität rangiert sie an Platz 37. Hier drückt die Zahl der Straftaten (62. Platz) die gute Ausgangslage. Im Bereich Arbeitsmarkt ist Erfurt unter 71 Großstädten guter 22. Bei der Beschäftigungsrate von Frauen winkt beispielsweise ein fünfter Platz. Spitze ist Erfurt laut Studie auch bei Kitas für unter Dreijährige (7. Platz) und für über Dreijährige (11. Platz). Bei der Wirtschaftsstruktur wird die Blumenstadt allerdings nur 59. Da sieht es insgesamt recht trübe aus. Gründungen: Platz 67, Produktivität 69., gemeindliche Steuerkraft 61. Insgesamt landet Erfurt beim Niveauranking auf Platz 46.

Im Dynamikranking ist die Stadt 60. beim Thema Immobilienmarkt. Beim Arbeitsmarkt sieht es wesentlich besser aus: 14. Platz. Im Bereich Wirtschaftsstruktur weniger: 50. Macht unterm Strich Platz 38.