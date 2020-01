Am Rathausparkplatz steht eine von zwei öffentlichen Toiletten in Erfurt.

Erfurt. Der Bedarf an öffentlichen Toiletten in Erfurt wächst. Die FH hat eine Studie dazu erstellt. Aber im Rathaus hat sie noch niemand gelesen.

Erfurt hat kein Personal für die Toiletten-Frage

Der Stadtverwaltung fehlt Personal, um sich um den gefühlten oder tatsächlichen Mangel an öffentlichen Toiletten zu kümmern. Eine seit Oktober vorliegende FH-Studie zum Thema „Öffentliche Toiletten in Erfurt“ sei aufgrund fehlender Kapazitäten noch nicht ausgewertet worden, heißt es auf eine Anfrage von CDU-Fraktionschef Michael Hose.

Mit dem Verweis auf zunehmende Anfragen vor allem von älteren Bürgern hatte sich Hose nach der WC-Strategie der Verwaltung erkundigt. Das neuerlich gestiegene Interesse führt Hose auch darauf zurück, dass immer mehr Restaurants, Cafés und Supermärkte den Toilettenbesuch kostenpflichtig machten.

In der Antwort steht, dass die Stadt derzeit kein Konzept für öffentliche Toiletten umsetze und dass daher weder eine Bedarfsermittlung noch eine Umfrage zum Thema erfolgt sei. Die Verwaltung verweist auf die beiden öffentlichen Toiletten am Rathausparkplatz und an der Augustmauer, die im September grundsaniert wurden. Die vollautomatischen Anlagen werden vom Werbepartner DSM betrieben und waren bereits stillgelegt, bevor sie in einem vom Stadtrat erkämpften Zusatz zum Werbevertrag wieder in das Paket aufgenommen wurden.