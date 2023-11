Erfurt: Hoch hinaus zum Kirchenjubiläum am Angerbrunnen

Erfurt. Die Erfurter Kirche St. Wigbert besteht seit 550 Jahren. Um das zu feiern gibt es zahlreiche Angebote. Nach langer Zeit öffnet der Turm wieder.

Die Erfurter Wigbertkirche besteht seit 550 Jahren. Um das zu feiern, gibt es seit Mittwoch, 8. November, zahlreiche Angebote, die Interessierte wahrnehmen können. Wie die Kirchengemeinde mitteilt, kann man beispielsweise eine Ausstellung zur Baugeschichte besuchen, den Kirchturm begehen oder am Samstag, 11. November, ab 17.15 Uhr den Klängen geistlicher Musik zum Kirchweihfest lauschen.

Der Höhepunkt der Festwoche bildet der Gottesdienst am Sonntag, 12. November, der um 11 Uhr in St. Wigbert beginnt. Am Sonntag wird außerdem in die benachbarte Brunnenkirche der Augustiner eingeladen, wo ab 14.30 Uhr die Lebensgeschichte des ehemaligen Wigbert-Pfarrers Jordan Simon erzählt wird.