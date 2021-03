Erfurt in riesigen Buchstaben

Der Petersberg erhält einen Erfurt-Schriftzug. Die Passung zur Bundesgartenschau 2021 wurde am Donnerstagvormittag vor der Bastion Leonhard, beim Panoramaweg und bei der Aussichtsplattform, mit einem Kranzug aufgestellt.

Damit wird der Name der Stadt vom Domplatz aus zu sehen sein und sicher zum beliebten Fotomotiv werden. Anders als das Vorbild in Hollywood wird der hiesige Schriftzug allerdings nicht aus flachen, weißen Buchstaben bestehen. In den nächsten Tagen wird der dreidimensionale Schriftzug eine Bepflanzung erhalten. Aber noch sind die Buchstaben bis zur feierlichen Enthüllung verborgen.