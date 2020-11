„Erfurt ist eine soziale Stadt“

Alles wie immer und doch alles ganz anders. Petra Hegt, die Geschäftsführerin der Erfurter Stadtmission möchte über das „Restaurant des Herzens“ in Zeiten der Pandemie reden. Ob sie hinter ihrer Schutzmaske das Lächeln angesichts der sich dadurch auftürmenden Probleme verlernt hat, sieht man nicht. Wer sie kennt, weiß aber, dass diese Schutzpatronin der sozial Schwachen in der Stadt immer optimistisch ist und in ihrem Bestreben, Menschen, denen es nicht so gut geht zu helfen, nicht nachlässt.

Und so verwundert es nicht, dass man in der Allerheiligenstraße, im Johannes-Lang-Haus, klare Vorstellungen davon hat, wie man auch in diesem Jahr trotz Maskenpflicht, Abstandsregel und Kontaktvermeidung dennoch seiner karitativen Aufgabe im Dezember und Januar nachkommen wird.

Unlängst hat Petra Hegt einen Dankesbrief an die Menschen verschickt, die dem Restaurant des Herzens in der Weihnachtszeit 2019 nicht nur das Herz, sondern auch den Geldbeutel geöffnet haben. Und bei der Gelegenheit gleich angekündigt, dass man auch 2020 Hilfesuchenden und in Not geratenen Menschen täglich eine warme Mahlzeit anbieten möchte. „Die Resonanz war enorm“, schwärmt sie. Viele haben gleich im Gegenzug wieder mit einer Spende reagiert. Ein Unternehmen aus Gotha hat den größten Posten bislang beigetragen – 5000 Euro.

Unkostenbeitrag pro Mahlzeit bleibt unverändert

„Das soziale Elend wird in dieser Corona-Krise mehr“, ist die Geschäftsführerin überzeugt. Deswegen werde man sich an die Gegebenheiten anpassen und die jahrelang geübte Praxis in vollem Umfang beibehalten. Nur in anderem Rahmen. Also nicht im Saal des Johanns-Lang-Hauses. Man funktioniert das „Café des Herzens“ zur Essenausgabe um.

Wenn Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) das „Restaurant des Herzens“ am 6. Dezember um 13 Uhr wie auch die Jahre zuvor eröffnen wird, muss er dieses Mal ins Johannes-Lang-Haus gehen. Und es wie alle über einen anderen Weg wieder verlassen. Hygienekonzept eben.

Im ursprünglichen „Café des Herzens“ sind dann die Töpfe aufgebaut, in denen die warmen Mahlzeiten zubereitet wurden. Besetzt mit je einem Stadtmissionsmitarbeiter, der die einzelnen Komponenten des Mahls an die Gäste ausreicht. „Wir haben die Möglichkeit, Einmalgeschirr auszugeben, bitten unsere Gäste aber darum, Plastikbehältnisse mitzubringen, in die wir ihnen dann die warme Mahlzeit einfüllen können“, erläutert Petra Hegt. Man kann dann wahlweise seine Mahlzeit nach Hause tragen und dort einnehmen oder eine Alternative der Stadtmission nutzen, die aber erst noch vom Gesundheitsamt genehmigt werden muss.

Hegt erläutert die Idee: „Wir würden ein großes Zelt im Hof der Stadtmission aufbauen mit vier bis fünf Stehtischen“. In einem Baumarkt wurden eigens für die kalten Tage Heizstrahler angeschafft. Vor dem Start am 6. Dezember müsse man aber die aktuelle Situation überprüfen, um zu sehen, ob die Idee überhaupt umsetzbar sei.

Angebot wird bis Ende Januar aufrecht erhalten

Der Unkostenbeitrag pro Mahlzeit von einem Euro bleibt unverändert. Ebenso die gesonderte Versorgung von Obdachlosen. Diese bekommen das Essen in Spezialbehältern, um es dann über einem Brenner erwärmen zu können.

Dazu gibt es abgepackte Kekse. Obdachlose, so zeige es die Erfahrung, wollen sich nicht in feste Strukturen eingliedern. Sie hoffe, es spreche sich herum und es kommen noch mehr als die sechs Frauen und Männer, die man bislang versorge, so Hegt.

An Heiligabend werden in diesem Jahr wieder Geschenktüten bei der Essenausgabe ausgeteilt. Der Ausgaberaum wird geschmückt, weihnachtliche Musik erklingt aus Lautsprechern.

Mehr ist leider nicht drin. Dennoch sie sie froh, dass die Zuwendungen und auch der Rückhalt seitens der städtischen Ämter trotz Corona nicht zurückgegangen seien, sagt die Geschäftsführerin. „Erfurt ist eine soziale Stadt“, lobt sie.

Bis zum 29. Januar werden die warmen Mahlzeiten montags bis freitags jeweils von 13 bis 14.30 Uhr ausgegeben. Zwei Schichten mit je sieben Helfern werden bereit stehen, um in, wenn auch eingeschränkter, aber dennoch herzlicher und behaglicher Atmosphäre, den bedürftigen Menschen ein wenig gewohnte Normalität zu ermöglichen.

Die Erfahrungswerte zeigen, dass das Angebot am Tag zwischen 60 bis 160 Erfurterinnen und Erfurtern angenommen wurde. Für dieses Jahr rechnet die Geschäftsführerin Petra Hegt noch mit einem Anstieg der Gästezahl.