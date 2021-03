Karoline Großmann hat mit 35 Punkten in der Vox-Kochshow „Das perfekte Dinner“ gewonnen.

Karoline Großmann hat mit 35 Punkten den Sieg in der Vox-Kochshow „Das perfekte Dinner“ geholt: Mit ihrem Cheesecake an Brunnenkresse, Wild an Gin-Jus und einem Scholadenbrownie mit Birnenvariation überzeugte die 33-jährige Traurednerin die Mitbewerber und Hobby-Köche.