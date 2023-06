Erfurt: Kostenloser Vortrag einer Expertin für Erbrecht

Erfurt. Wie sollte ein Testament aussehen und wo sollte es hinterlegt werden? Ein kostenloser Vortrag in der Erfurter Messe gibt Tipps.

Wie lege ich mit einem Testament meine eigenen Wünsche fest und wie werden sie im Ernstfall umgesetzt? Das ist das Thema von Martina Klose, Fachanwältin für Erbrecht, am Dienstag, 20. Juni, von 18 bis 20 Uhr in Erfurt. Die Fachanwältin informiert an diesem Tag auch über die richtige Testamentshinterlegung. Der kostenlose Vortrag „Das kluge Testament“ in der Messe Erfurt, Gothaer Straße 34, wird von der Christoffel-Blindenmission (CBM) organisiert. Um Anmeldung bis 15. Juni an kira.mink@cbm.org oder telefonisch unter 06251/131146 wird gebeten. In einer kurzen Einführung stellt die CBM auch ihre Projektarbeit für Menschen mit Behinderungen in Entwicklungsländern vor.