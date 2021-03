Erfurt: Künstler demonstrieren auf dem Domplatz

Vom Drahtseilakt der Künstler und der Veranstaltungswirtschaft -- Kundgebung mal anders. So lautet der Titel einer großangelegten Demonstration, die am Montag auf dem Domplatz stattfinden wird. Mit dabei sind die Hochseiltruppe Geschwister Weisheit, der Erfurter Kabarettist Ulf Annel, Darsteller, Bands, Solisten, Artisten, Schausteller, Messebauer, Veranstaltungstechniker, Regisseure, Schauspieler, Kostümbildner -- alle, die in Kunst und Kultur tätig sind.

„Vor einem Jahr wurde unvermittelt ohne Vorwarnung ein Schalter umgelegt und unser Licht – Kunst, Kultur, Veranstaltungen, Messen – wurde einfach ausgeschaltet. Das wofür wir brennen, wofür wir oft schon von Kindesbeinen an uns mühen, was unser Lebensmittelpunkt ist, von dem wir meinten, dass er uns wichtiger als die Luft zum Atmen ist – all jenes ist von jetzt auf sofort ausgeschaltet. Unser Leben ist unverschuldet zum Drahtseilakt geworden – immer in der Gefahr abzustürzen“, sagt Enrico Röthling, Pressesprecher bei der Initiative #AlarmstufeRot Thüringen und fährt fort: „Viele aus unserer Branche haben bereits aufgegeben. 365 Tage – es reicht! Kommt auf den Domplatz und sagt den Politikern: Wir sind systemrelevant.“

Montag, 15. März, 12.05 Uhr, Domplatz