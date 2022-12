Erfurt kulinarisch: Von Puffbohnen-Bruscetta bis Schittchen-Konfekt

Erfurt. Restaurantführer und Rezeptbuch in einem – Karoline Grossmann und Frank Ziski veröffentlichen das kombinierte Buch „So isst Erfurt“ zum Fest.

Es passierte unter der Dusche. Frank Ziski sinnierte unterm heimischen Wasserfall zum wiederholten Male, wie man „was Geiles für Erfurt“ auf die Beine stellen könnte. Dann die zündende Idee: ein Restaurantführer, kombiniert mit Rezepten der jeweiligen Chefköche. Gedacht, getan. Seine Kumpeline Karoline Grossmann war angetan. Die beiden kannten sich, weil die selbstständige Trau-Rednerin bei dem Mediengestalter eine Website mit Logo für ihre Internetseite in Auftrag gegeben hatte. Karoline Grossmann war außerdem „vorgeschädigt“. Sie hatte im März 2021 beim Fernsehsender Vox „Das perfekte Dinner“ gewonnen. Ihr Motto damals: „Erfurter Originale“, sprich Bornsenf,Brunnenkresse, Willroder Wild und Goldhelm-Schokolade. Daher war der gemeinsame Nenner schnell gefunden: Kochen, essen. Was lag da am nächsten: ein Kochbuch. Aber keines von der Stange, wie es sie zuhauf gibt. Nein, es sollte eine Kombination werden.

Futtertour durch elf Erfurter Gasthäuser

Im April diesen Jahres begann das Duo sich durch elf Erfurter Restaurants, die sich aus einem Pool von 30 Kandidaten herauskristallisiert hatten, zu futtern. Gasthäuser, die auch sie gern mögen und die sie guten Gewissens empfehlen können. Peckhams, Texas, Kromers, Green Republic, Il Cortile, Zum Güldenen Rade, Peberg, StefaDo’s, Bab&Bab, Magda und Zumnorde. Eine illustre Mischung aus Hochpreisigem und Restaurants für das schmale Budget. Es sei für beide, sagt Frank Ziski, „eine absolute Herausforderung“ gewesen – terminieren, essen, nachkochen, niederschreiben, Fotos machen, Korrektur lesen, Druck organisieren, Absprachen und und und. Nun liegt das Buch vor und soll nicht nur einen Einblick in die Restaurants, sondern auch in deren Rezeptbücher ermöglichen. Alle Küchenchefs haben mitgespielt und sich an die Vorgaben von Frank Ziski (33) und Karoline Grossmann (35) gehalten. Die da waren: Alle Zutaten müssen ohne Verrenkungen erhältlich und die Profi-Rezepte unkompliziert und mit normalem Küchenequipment leicht nachzukochen sein. Was die beiden Autoren nach einem Selbsttest bestätigen konnten. Der Publikation stand also nichts mehr im Wege.

25 Rezepte – unkompliziert nachzukochen

„Wir wollten zeigen, was die Erfurter Kulinarik alles kann, eben nicht nur Klöße und Bratwurst“, sagt Ziski. Obwohl, ganz ohne Klöße geht es eben auch nicht. Und so finden sich unter den 25 Rezepten, die durch Karoline Grossmann vom speziellen Küchendeutsch in einfache Sprache transformiert wurden, auch Spinatklöße. Veganes Kochen wurde genau so wenig vergessen, wie kleine Gerichte oder ein etwas opulenteres Mal. Der Rezeptteil enthält Regionaltypisches wie Erfurter Born Senf-Suppe, Puffbohnen-Bruscetta oder als Dessert Erfurter Schittchen-Konfekt. Nun, noch rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft, steht die 2000 Exemplare umfassende, 144-seitige und reich bebilderte Ausgabe des Buches „So isst Erfurt – Restaurants & ihre Rezepte“ zum Preis von 24,90 Euro in den Erfurter Buchläden, im Nerly-Wintermarkt, im Souvenir-Lädchen „Erfurt-Mitte“ und im Onlineshop shop.design-erfurt.de. Wer mal weg will von der üblichen Gans zum Fest und offen ist für Neues in der Küche, der könnte hier durchaus die richtige Anregung für’s Feiertagsdinner bekommen.