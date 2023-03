Erfurt kurz und knapp: Krötenretter gesucht, fürs Kabarett könnte es einfacher sein und mehr Service auf Friedhof

Wobei brauchen liebestolle Kröten womöglich Hilfe. Die Naturschutzbehörde verrät das an mögliche Helfer. Ein Warnruf kommt hingegen aus dem Kabarett.

Krötenwanderung im Steiger gibt Chance auf aktiven Naturschutz

Krötenzäune sind derzeit im Steiger enorm wichtig, um die Tiere vor dem Überfahren zu bewahren. Neben Kröten, Fröschen und Molchen können auch Mäuse und andere Kleintiere in die Eimer fallen und verenden, wenn sie nicht rechtzeitig herausgefangen werden. So sucht die Naturschutzbehörde der Stadt freiwillige Helfer, die wochentags und auch am Wochenende morgens oder abends den Zaun kontrollieren und die Anzahl der eingesammelten Amphibien erfassen. Interessenten können sich hier melden: 0361/ 655-2558 oder -2553, naturschutzbehoerde.umweltamt@erfurt.de

Das Kabarett „Die Arche“ muss die Premiere verschieben

Krankheitsbedingt kann der Premierentermin von „Wir halten die Stellung“ nicht gehalten werden. Es ergeben sich daher folgende Änderungen: Die Voraufführungen am 23. und 24. März entfallen ersatzlos. Die Vorstellungen am 29. und 30. werden zur Voraufführung 1 und 2 von „Wir halten die Stellung“. Am 31. März läuft wie gehabt „Es könnte alles so einfach sein“. Am 1. April gibt es eine Doppelpremiere von „Wir halten die Stellung“ um 18 und 21 Uhr.

Wasser marsch an den Zapfstellen der Friedhöfe

Auf den Friedhöfen der Stadt Erfurt (Hauptfriedhof und Ortsteilfriedhöfe) wird Montag das Wasser wieder angestellt. Auf dem Hauptfriedhof werden die Wasserbecken in allen Grabfeldern sowie die Schwanenhälse wieder in Betrieb genommen. Die Schwanenhälse befinden sich: entlang der Kastanienallee oberhalb Grabfeld 2 und oberhalb der Urnengemeinschaftsanlage; in der Ulmenallee oberhalb Grabfeld 7 und am Ende des Grabfeldes 30; im Grabfeld 14; oberhalb Grabfeld 31.

Arbeitsamt am Montag nur für Besucher mit festem Termin

Am Montag, 20. März, ist die Agentur für Arbeit Thüringen Mitte ausschließlich für Kunden mit Termin geöffnet. Betroffen sind alle Liegenschaften Apolda, Arnstadt, Erfurt, Gotha, Ilmenau, Weimar und Sömmerda. Alle Anliegen, wie beispielsweise die Arbeitslosmeldung, können auch am darauffolgenden Tag persönlich zu den üblichen Öffnungszeiten nachgeholt werden, sodass für die Kundinnen und Kunden keine Nachteile entstehen.

Erinnerung und Ehrung der Märzgefallenen auf Hauptfriedhof

Anlässlich des Gedenkens an die Märzgefallenen, die getöteten Widerstandskämpfer gegen den reaktionären Kapp-Putsch im Jahre 1920, führt die Abgeordnete Karola Stange gemeinsam mit dem Linken-Stadtverband Erfurt am Samstag um 10.30 Uhr auf dem Erfurter Hauptfriedhof eine Gedenkveranstaltung durch.