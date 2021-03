Laptops erleichtern das Lernen im Wohnheim der Erfurter Christophorus-Schule

IT-Unternehmer Christian Hilgenfeld sowie Johannes Stappel und Steffen Fischer vom Erfurter Lions Club „Meister Ekkehard“ (von links) übergaben in der Christophorus-Schule zwei Laptops. Schulleiter Dr. Martin Degner (rechts) nahm sie freudig entgegen.

Laptops sind in Zeiten der Pandemie begehrte Ware: Homeschooling und Videokonferenzen sind nur mittels moderner Technik machbar, der Markt für die Geräte ist quasi leer gefegt. Umso größer war die Freude bei Martin Degner, Schulleiter der Christophorus-Schule, als er vom Lions Club „Meister Ekkehard“ zwei nagelneue Laptops bekam – für Schüler, die die Woche über im Wohnheim untergebracht sind und dort im Homeschooling lernen müssen.

Steffen Fischer, Präsident des „LC Erfurt Meister Ekkehard“, und Johannes Stappel übergaben die Laptops im Auftrag des Lionsclubs. Ermöglicht wurde das Geschenk durch eine Spendenaktion der Lions in der Weihnachtszeit. Gute Verbindungen zu Christian Hilgenfeld, der ein IT-Unternehmen hat, halfen, die begehrten Geräte zu ergattern. Momentan werden wochentags 65 Kinder an der Christophorus-Schule im Wechselunterricht betreut; in normalen Zeiten, außerhalb von Corona, sind es pro Tag 113 Schüler mit geistigen Einschränkungen. „Die zurückliegenden Monate waren für uns alle eine echte Herausforderung“, sagte Degner. Die Laptops seien eine schöne Überraschung und wichtige Hilfe für die kommenden Monate.