Erfurt: Lieder und Laternen bringen Freude für ältere Menschen

Vom tristen Grau des Novembers lassen sich die Kinder der evangelischen Moritz-Kindertagesstätte nicht die Stimmung verderben. Sie laufen den Geraweg entlang, von ihrem Ausweichobjekt am Moskauer Platz bis zum Deutschordenshaus sind es etwa 15 Minuten. Freude möchten sie diesem Seniorenwohnheim bringen, dessen Bewohner und Mitarbeiter in den vergangenen Wochen einen Coronaausbruch durchlitten. Ein Zaun und eine breite Wiese trennen das Haus von dem Weg. Seelsorger Johannes Sonntag hat ein Mikrofon aufgestellt. Es ist noch nicht 10 Uhr, da schauen die ersten Bewohner an ihren Fenstern. Auch Pfleger unter Vollschutz stehen auf den Balkonen.

„In diesem Jahr feiern wir Martini anders“, sagt Erzieherin Petra Möller. „Ältere Menschen haben immer einen besonderen Draht zu Kindern – nun möchten wir Sie mit unseren Liedern erfreuen.“ Als die Kinder die ersten Töne anstimmen, winken viele der Heimbewohner, eine Frau sogar mit einem großen Tuch. Es ist ein emotionaler Moment, den Angestellten ist die Anspannung der vergangenen Wochen anzumerken. „Es ist eine schwierige Zeit, wir versuchen irgendwie, das Beste aus der Situation zu machen“, sagt Daniela Maicher, die Leiterin des Sozialen Dienstes. Das Besuchsverbot mache den Bewohnern zu schaffen. „Mit Telefon und Skype über das Heimtablet versuchen wir, einen virtuellen Kontakt regelmäßig zu den Angehörigen herzustellen.“ Den Bewohnern tun die Lieder gut, manche singen mit, winken immer wieder. Nach dem musikalischen Programm führt Johannes Sonntag die Geschichte des geteilten Mantels auf. Gespannt lauschen nun auch die Kinder. Irgendwie ist es in diesen Momenten so, dass auch das Leid geteilt wird. Die Kinder hängen ihre Laternen an den Zaun, später werden sie in den einzelnen Wohnbereichen im Deutschordenshaus aufgestellt. Und dann heißt es: „Mein Licht ist aus, wir geh’n nach Haus...“