Erfurt liest: 33 Lost Places, die einen das Gruseln lehren

Erfurt. Zur Lektüre empfohlen wird das Buch „Lost & Dark Places Thüringen“, das zu 33 vergessenen, verlassenen und unheimlichen Orten führt.

Gegeben hat es so etwas natürlich schon immer: Verfallende Gebäude wie alte Villen oder stillgelegte Industriekomplexe, die einen morbiden und mysteriösen Charme entfalten. Seit einigen Jahren hat sich hierzulande dafür die Bezeichnung – Achtung Pseudo-Anglizismus – „Lost Place“ eingebürgert; flankiert von den Phänomenen „Geocaching“ (eine Art moderner Schatzsuche) und „Urban Exploration“ (quasi Stadterkundung).

Als Lost Place, als ein vergessener Ort, kann ziemlich vieles bezeichnet werden und so wundert es nicht, dass entsprechende Bücher und Bildbände mit einem breiten Panoptikum aufwarten: Villen, Sanatorien, Hotels, Fabriken oder Bunkeranlagen.

So auch im Thüringen-Band der Reihe „Lost & Dark Places“ von Daniela Kühr: Hier geht es mittels atmosphärischer Fotos und Hintergrundinformationen auf Entdeckungstour durch das Waldsanatorium Schwarzeck, den alten Milchhof in Gera, den Stasi-Bunker in Frauenwald oder die Sophienheilstätte bei Bad Berka.

Ramona Schäfer ist Lektorin der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt. Foto: Susanne Nowak

Für die ganz Mutigen gibt es noch genaue GPS-Daten und Anfahrts-Routen – mal unterwegs abseits touristischer Trampelpfade. Wem das nicht reicht: Ausleihbar sind zum Beispiel auch die Bildbände von Markus Schmidt „Lost Places in Thüringen“ sowie „Verlassene Orte in Thüringen“.

Lost-Places-Fernweh stillen die Bände der Reihe zu Harz, Leipzig und Mecklenburg und der Bildband „Zauber der Vergänglichkeit – Verlassene Villen, Paläste, Hotels und Anwesen“. Alle Bücher nicht ‚lost‘, sondern jederzeit im Online-Katalog recherchierbar.

