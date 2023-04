Erfurt liest: Einblicke in die historische Welt der Pflanzen

Sabine Arndt in der Bibliothek am Domplatz

Kuriose Pflanzen und deren besondere Namen sind ein heiteres Thema für kurzweilige Gespräche. Die Stadtbibliothek am Domplatz hat dafür ein gutes Buch parat.

Mit dem anbrechenden Frühling können wir uns auch wieder an den einheimischen Pflanzen im Wald und auf Wiesen, in Gärten und auf Balkonen erfreuen. Viele von ihnen stellt die Diplombiologin Rosemarie Bauer in ihrem unterhaltsamen Pflanzenführer „Jungfer im Grünen und Tausendgüldenkraut“ vor und lässt uns teilhaben am „Zauber der Pflanzennamen“.

Sagen und Legenden zu Froschlöffel und Wasserwegerich

Neben interessanten botanischen Fakten sind es vor allem die kleinen historischen Geschichten, Sagen und Legenden, die sich um die Pflanzen und ihre Namen ranken, die den Band so lesenswert und unterhaltsam machen. Manche von ihnen sind schon aus dem Mittelalter auf uns gekommen und finden ihren Niederschlag in den verschiedenen, zum Teil kuriosen Varianten der lateinischen Pflanzennamen. Nicht immer lassen sich Herkunft und territorialer (Sprach-)Gebrauch ganz genau erklären. So wird die an Teichen, Tümpeln oder Gräben beheimatete Alisma plantago-aquatica auch als Gewöhnlicher Froschlöffel, Wasserwegerich oder Froschschnapp bezeichnet.

Fantasievolle Namen mit detailreichen Illustrationen

Ob Frauenmantel, Schlafmützchen, Kräutchen durch den Zaun, Bunter Hohlzahn, Guter Heinrich, Mümmelken oder Wohlgemut – unter jedem dieser fantasievollen Namen findet sich eine detailgetreue Farbdarstellung und ein kurzer Text mit vielen interessanten Informationen und manch literarischem Bezug. Da werden „Brautkranz“-Verse aus dem 16. Jahrhundert in einer Nachdichtung von Hoffmann von Fallersleben zitiert, aber auch Ernst Moritz Arndts Gedicht vom „Marienblümchen“ und Goethes „Das Blümlein Wunderschön“.

Traditionelle Heil- und Küchenmittel gegen böse Geister

Die Schriftstellerin Sappho kommt zu Wort, alte Mythen und Volkssagen werden nacherzählt und Einträge in Apothekenbücher und das Grimmsche Wörterbuch erwähnt. Aussehen und Schönheit der Pflanzen, Blüten und Früchte werden beschrieben und auch ihr Nutzen als traditionelles Heilmittel, schmackhafte Küchenzutat oder Hilfsmittel gegen böse Geister. Dieser vergnügliche Streifzug durch die heimische Botanik kann – wie auch weitere Bände dieser Autorin – wärmstens empfohlen werden.

Sabine Arndt ist Mitarbeiterin der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt.