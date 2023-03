Erfurt liest: „Schnee“ führt ins unwirtliche Hochland Islands

Rita Sonnenberg, Lektorin für Medizin und Naturwissenschaften in der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt, empfiehlt den Thriller „Schnee“, der in unwirtliche Landschaften Islands führt.

Erfurt. Den Roman „Schnee“ von Yrsa Sigurðardóttir stellt Rita Sonnenberg vor. Mysteriöse Wahrnehmungen spielen dabei eine Rolle.

Wirklich einladend ist Islands Hochland zu keiner Jahreszeit. Spektakulär zwar und von rauer Schönheit, aber unwirtlich. Erst recht im Winter. Hat genau das die beiden jungen Paare aus der Hauptstadt so gereizt, endlich ein Kick im gleichförmigen Alltag? Geradezu aufgedrängt haben sie sich ihrem neuen Bekannten, der zu Forschungszwecken eine Tour zum Gletscher plant. Jedenfalls haben sie ihr Vorhaben böse unterschätzt.

Gegen eisige Kälte, Sturm und Unmengen von Schnee hilft auch die teure Outdoorbekleidung nur begrenzt. Völlig erschöpft und bei Dunkelheit erreichen sie ihr Ziel für den ersten Abend, eine verlassene Hütte. Aber warum steht die Tür offen? Und wem gehört der Anorak am Haken? Ohne Jacke kann man hier nicht lange überleben. Und was hat es mit der flehenden Stimme auf sich, die eine der beiden Frauen nachts zu hören meint, nur eine Halluzination?

Ist es doch nicht verwunderlich in dieser Ausnahmesituation, dass einem das Gehirn seltsame Dinge vorgaukelt. Und so häufen sich in der Folge die mysteriösen Wahrnehmungen, nicht nur hier…

Einige Tage später wird die Bergwacht losgeschickt, die Gruppe ist nicht zurückkehrt. Rettungsteams suchen nach den Vermissten, und was sie finden, ist äußerst verstörend. Der isländischen Autorin Yrsa Sigurðardóttir ist mit ihrem neuesten Thriller „Schnee“ ein spannender Roman gelungen, mit einer ganz besonderen, unheimlichen Atmosphäre.

Rita Sonnenberg ist Lektorin für Medizin und Naturwissenschaften