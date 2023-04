Erfurt liest: Tibet zwischen Moderne und Tradition

Dagmar Hoffmann ist Bibliothekarin an der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt.

Druck aus China, die Höhenkrankheit und Steinwüsten – Tibet scheint auf den ersten Blick kein einfaches Reiseland. Eine Erfurter Bibliothekarin empfielt eine erhellende Lektüre.

Ein großes Vergnügen ist es, die Welt durch die Seiten eines Buches zu entdecken. Reisestrapazen bleiben uns erspart, wenn wir uns auf diese Weise dem Sehnsuchtsziel Tibet nähern. Die Journalistin Elke Amberg erkundet in ihrem Buch „Berge, Bön und Buttertee“ – so der Titel der Originalausgabe – ein Land, das zwischen Moderne und Tradition steht. Zusammen mit ihrer Partnerin reist sie von Lhasa über türkisblaue Seen und Steinwüsten zum heiligen Berg Kailash. Dabei schränkt nicht nur die Höhenkrankheit die Bewegungsfreiheit ein. Ein Tourguide ist Voraussetzung für Reisende; die chinesische Regierung erlaubt es nicht, das Land auf eigene Faust zu erkunden.

Der Kontrast könnte nicht größer sein: Auf der einen Seite wird Tibet für seine Rohstoffe ausgebeutet; deutlich sichtbar sind Minen, Staudämme, Zugtrassen sowie Militärkasernen. Auf der anderen Seite gibt es immer noch die spirituelle Dimension dieses unwirtlichen Landes, Sitz höchster Berge. Die „fünf Schwestern des langen Lebens“ das sind die Berggöttinnen der ursprünglichen Bön-Religion in vorbuddhistischer Zeit. Nicht zu kurz kommen Beobachtungen des alltäglichen Lebens tibetischer Frauen. Der Reisebericht ist eine gelungene Kombination aus authentischen Begegnungen und Forschergeist.

Die fünf Schwestern des langen Lebens : Eine Reise ins Tibet der Frauen / Elke Amberg. – Aktualisierte Taschenbuchausgabe. – München : Malik National Geographic, 2018. – ISBN 978-3-492-40478-5

