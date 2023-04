Erfurt lockt mit 1000 offenen Stellen

Für Arbeitsplätze in Erfurt und Thüringen wirbt die ThAFF an diesem Wochenende unter Pendlern und potenziellen Rückkehrern.

Erfurt. Mehr als 1000 offene Stellen sollen Pendler und potenzielle Rückkehrer wieder nach Thüringen locken. Erfurt ist ein wichtiger Arbeitsmarkt.

Den Pendler- und Rückkehrertag veranstaltet die Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung (ThAFF) gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung der Stadt am Samstag, 22. April, von 10 bis 14 Uhr in der Peterstraße 5. Dabei soll Interessierten eine gute Gelegenheit geboten werden, sich über Karrieremöglichkeiten in Erfurt zu informieren und von individuellen Beratungsgesprächen sowie Bewerbungsmappenchecks zu profitieren.

„Mit über 1000 offenen Stellen in der Thüringer Stellenbörse ist Erfurt ein bedeutender Arbeitsmarkt für Pendler und Rückkehrer“, sagt Sabine Wosche, Geschäftsführerin der LEG, bei der die ThAFF angesiedelt ist. Interessierte können noch kurzfristig teilnehmen und sich beraten lassen. Infos zur Veranstaltung unter www.thaff-thueringen.de/pendlertage