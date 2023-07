Erfurt macht Pause: Ich bin dann mal weg!

Warum die Sommerpause so wichtig ist, weiß die Schulseelsorgerin der Erfurter Edith-Stein-Schule.

Ich kenne sehr viele Menschen, die dem letzten Schultag entgegengefiebert haben: Endlich Sommerferien! Endlich eine Verschnaufpause!

In jeder Schule, Sportvereinen, Kirchengemeinden und selbst in unseren Parlamenten ist es ein gängiger Begriff: die Sommerpause. Ich verbinde mit diesem Begriff eine Unterbrechung der täglichen Routine, einen verlangsamten Tagesrhythmus – eine Zeit zum Luftholen. Meinen Terminkalender kann ich für ein paar Wochen getrost zur Seite legen, die vereinzelten Termine kann ich mir auch ohne merken.

Die Sommerpause – für mich die Möglichkeit, neue Perspektiven ein- und aufzunehmen. Zeit, um unbekannte Orte und Menschen kennenzulernen. Das Erstaunliche dabei: Durch den Abstand und die neuen Eindrücke bekommt meine eigene Person, mein Zuhause wieder eine stärkere Aufmerksamkeit. Wie wichtig mir die vertraute Umgebung und die vertrauten Menschen sind, erkenne ich am deutlichsten durch den räumlichen Abstand.

Zeit, in der es ums Kräfte tanken geht

Die Sommerpause schätze ich darum sehr. Durch sie kann ich verloren gegangene Kraft auftanken. „Sobald ich am Strand stehe und aufs Meer blicke, vergesse ich meinen Alltagsstress!“ Es ist egal: Ob die Bergluft, der Blick ins weite Tal oder die frische Meeresbrise auf der Haut, es tut so gut, mal nicht selbst aktiv zu sein, sondern den Moment wahrzunehmen, das größere Ganze zu spüren und in und mit der Natur beschenkt und bereichert zu werden! So kann ich gestärkt und ermutigt meinen Alltag wieder aufnehmen und vielleicht hier und da ein paar andere Akzente setzen.

Das Gefühl, nach einer Reise die eigene Wohnungstür aufzuschließen, ist für mich stets ein besonderer Moment und löst in mir tiefe Dankbarkeit aus. Wie wunderbar und nicht selbstverständlich ist es doch, ein Zuhause zu haben! Ich wünsche uns allen eine schöne, inspirierende Sommerpause!

Christiane Hennig-Schönemann ist Schulseelsorgerin an der Edith-Stein-Schule