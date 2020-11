Erfurt: Maskenverweigerer aus Getränkeshop vor die Tür gesetzt

Die Polizei ermittelt in Erfurt gegen zwei Maskenverweigerer. (Symbolfoto)

Erfurt. Weil ein 60-Jähriger in einem Getränkeshop in Erfurt das Tragen eines Mundnasenschutzes verweigerte, setzten ihn die im Shop anwesenden Kunden vor die Tür.

Nach Angaben der Polizei lehnte es der 60 Jahre alte Mann ab, in dem Getränkeshop einen Mundnasenschutz zu tragen. Daraufhin beförderten die im Laden anwesenden Kunden den Mann vor die Tür. Dabei wurde der 60-Jährige mit einem Holzstab auf den Kopf geschlagen.

In einer Tierarztpraxis eskalierte derweil die Situation, weil ein 72-Jähriger sich hier nicht an die derzeit allgemein gültigen Vorschriften halten wollte. Der Mann weigerte sich daraufhin die Praxis zu verlassen, beleidigte stattdessen die anwesenden Menschen in der Praxis und leistete schließlich auch Widerstand gegen die Polizei hinzugerufene Polizei.

Die Polizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen.