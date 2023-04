Erfurt: Mehr als 100 Menschen gedenken still der Opfer des Amoklaufs

Erfurt. Mit dem Läuten der Schulglocke begann das stille Gedenken am Erfurter Gutenberg-Gymnasium. Vor 21 Jahren starben hier 17 Menschen.

Die Gedenkfeier am Erfurter Gutenberg-Gymnasium hat am Mittwoch, 26. April, um 10.50 Uhr mit dem Läuten der Schulglocke und der Glocke der Andreaskirche begonnen. Sie fand auf der großen Haupttreppe und vor dem Schulgebäude statt. Zum Jahrestag kommen am Ort der Tat Schüler, Angehörige, Ehemalige und Förderer der Schule zusammen.

Bereits am Vormittag wurden in der Andreaskirche Kerzen für die Opfer und eine auch für den Täter angezündet. Ein 19-jähriger ehemaliger Schüler hatte vor 21 Jahren an der Schule zwölf Lehrer, zwei Schüler, eine Sekretärin und einen Polizisten erschossen und sich dann selbst getötet.

Schulleiter Sebastian Starke monierte in seiner Rede den Stillstand in den Debatten etwa um den Zugang zu Waffen. Die Themen, die im Zusammenhang mit dem Amoklauf diskutiert wurden, seien immer noch aktuell, sagte er am Jahrestag der Tat in Erfurt. Starke bezeichnete den Tag als „schlimmsten Tag in der Erfurter Schulgeschichte“. Lebensgeschichten seien nicht zu Ende erzählt worden, Traumatisierungen bestünden noch heute fort. Die jüngste Vergangenheit habe gezeigt, dass die Zeit nicht alle Wunden heile. „Durch unbedachtes Handeln werden Wunden schnell wieder aufgerissen“, so Starke. Die Verletzlichkeit sei auch nach 21 Jahren präsent.

Er bezog sich damit auf einen Vorfall eine Woche zuvor. Ein komplett in schwarz gekleideter und maskierter junger Mann, der vor dem Schulgebäude wartete, hatte zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Ein Lehrer hatte den Behördenangaben nach die Polizei alarmiert. Eine Gefahr ging von dem Mann, der für eine Abi-Feier auf eine Bekannte gewartet hatte, laut Polizei nicht aus.