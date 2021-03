Erfurt: Mehrere Tausend Euro Schaden an Autos verursacht

Eine böse Überraschung erlebten Autobesitzer am Donnerstagmorgen in der Krämpfervorstadt. Unbekannte hatten laut Polizeiangaben Gegenstände auf zwei geparkte Fahrzeuge geworfen die Pkws so beschädigt. Panoramadach, Motorhaube und Frontscheibe wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 3000 Euro.

E-Bike gestohlen

Unbekannte stahlen zwischen dem 14. und 18. März aus einer Fahrradgitterbox am Erfurter Drosselberg ein hochwertiges E-Bike. Die Diebe hebelten dafür die Gitterbox auf und demontierten das Hinterrad des E-Bikes der Marke Haibike. Das angeschlossene Hinterrad blieb vor Ort, das hochpreisige Fahrrad wurde gestohlen. Es hat einen Wert von über 4000 Euro.

Fahrradfahrer übersehen

Leicht verletzt wurde am Donnerstagnachmittag ein Radfahrer in der Magdeburger Allee, teilte die Polizei mit. Der Mann fuhr auf dem Radweg, als ein Autofahrer nach dem Einparken seine Tür öffnete und nicht auf den von hinten kommenden Radler achtete. Der Mann fuhr gegen die Tür und stürzte. Er musste leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen auf unserem Blaulicht-Portal.