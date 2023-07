Erfurt: Neue Ausstellung im Stasi-Unterlagen-Archiv

Karteikarten in einem Archiv-Schrank der Stasi-Unterlagenbehörde. Das Erfurter Archiv lädt zu einer neuen Ausstellung ein.

Erfurt. Die Schau auf dem Erfurter Petersberg widmet sich den Auswirkungen der polnischen Gewerkschaftsbewegung auf die DDR – und wie die Stasi dagegen vorging.

An diesem Freitag, 7. Juli, öffnet im Stasi-Unterlagen-Archiv auf dem Petersberg die Ausstellung „Lernt Polnisch – Solidarność, die DDR und die Stasi“.

Der Titel bezieht sich auf eine jener Parolen, die in den Jahren 1980/81 in der DDR als Graffiti an Hauswänden, auf Schaufensterscheiben, als Flugblatt, Postkarte oder Plakat auftauchten. Die polnische Gewerkschaftsbewegung Solidarność machte den Oppositionellen im ostdeutschen Nachbarland Hoffnung auf Reformen und eine neue politische Ära.

Die Ausstellung zeigt, wie die Stasi pro-polnische Haltungen verfolgte und versuchte, Solidarität mit der Bewegung zu unterbinden. Die Ausstellung ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet, Eintritt frei.