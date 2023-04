Erfurt plant Bekenntnis zum Rad- und Fußverkehr

Erfurt. Seit November gibt es eine Thüringer Charta, die den Rad- und Fußverkehr fördern will. Erfurt will als erste Kommune unterzeichnen.

Als erste Kommune will Erfurt die Thüringer Charta für Rad- und Fußverkehr unterzeichnen. Das besagt ein Stadtratsantrag der Stadtverwaltung. Die Charta will den Rad- und Fußverkehr zu gleichberechtigten Verkehrsarten neben dem ÖPNV und dem Autoverkehr und zu einem zentralen Bestandteil der individuellen Mobilität machen. Indirekt hat Erfurt schon als Mitglied im Gemeinde- und Städtebund und in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen unterschrieben.