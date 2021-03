Nach Beleidigungen und Platzverweis ans andere Ende von Erfurt gefahren - Kennzeichendieb auf Tour

Erfurt. Ein Autofahrer schraubt Kennzeichen ab, wie er sie braucht; ein Mann hat nun einen sehr langen Weg; ein Automat wurde gesprengt: Die Polizeimeldungen für Erfurt.

Einem Dieb von Nummernschildern ist die Polizei in Erfurt auf den Fersen. Wie sie weiter informierte, wurde am Dienstagmorgen am Schobersmühlenweg ein außer Betrieb gesetzter, grauer Golf gefunden, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Vom Fahrer fehlte jede Spur. Die Polizisten nahmen die Nummernschilder mit. Am Nachmittag entdeckten sie das graue Auto erneut. Es war nun am Storchmühlenweg geparkt und hatte andere Nummernschilder, die an einem Auto in der Neuruppiner Straße fehlen. Die Polizisten nahmen auch diese Nummernschilder mit und erstatteten Anzeige.

Zigarettenautomat gesprengt

Unbekannte sprengten in der Erfurter Clara-Zetkin-Straße einen Zigarettenautomaten. Wie ein Mitarbeiter am Dienstag feststellen musste, war ein Automat erheblich beschädigt und die Zigaretten zerstört. Nach ersten Erkenntnissen haben die Diebe Pyrotechnik in den Automaten anbracht und ihn so versucht, zu öffnen. An die Beute gelangten die Unbekannten nicht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro.

Nach Beleidigungen ans andere Ende der Stadt gefahren

Dienstagnachmittag weigerte sich ein 62-Jähriger trotz mehrfacher Aufforderung, das Justizzentrum in der Erfurter Rudolfstraße zu verlassen. Polizeibeamte beleidigte der Mann. Einem erteilten Platzverweis kam er nicht nach. Um den Platzverweis durchzusetzen, wurde der 62-Jährige kurzerhand ans andere Ende der Stadt gefahren und dort wieder auf freien Fuß gesetzt. Ob ihm der kleine Spaziergang gut tat, ist nicht bekannt. Die Polizisten fertigten mehrere Anzeigen gegen den Störenfried.

