Erfurt: Riesiges Programm zum Stadtteilfest in Melchendorf

Erfurt. Diverse Vereine und Initiativen laden für den 13. Mai zum Stadtteilfest am Melchendorfer Markt. Gefragt ist auch der Spürsinn von Kindern und Jugendlichen.

Einiges ist diesen Samstag, 13. Mai, in Melchendorf los. Diverse Einrichtungen und Vereine laden zum Stadtteilfest am Melchendorfer Markt ein, wie das Quartiersmanagement Südost mitteilt. Um 12 Uhr wird an der Haltestelle Abzweig Wiesenhügel eine neue Ausstellung zum Modellvorhaben Erfurt-Südost eröffnet. In dem Projekt geht es um die Entwicklung des Südostens in den kommenden Jahrzehnten. Im Fokus steht der Wettbewerb „Neue Mitte“, zu dessen aktuellem Stand umfassend informiert werden soll.

Die Wohnungsbaugenossenschaft Einheit eröffnet den „Heimatstern“ im Melchendorfer Markt. Diese Mischung aus Dienstleistungszentrum und Begegnungsstätte soll ein fester Anlaufpunkt für die Menschen im Stadtteil werden. Täglich sollen es hier diverse Angebote geben – Krabbelkurse, Kindertanzen, Sportkurse, Selbsthilfegruppen, Kreativ-Workshops und mehr.

Stadtplan für Kinder und Jugendliche entsteht

Das Festprogramm ist bunt. Angekündigt sind Tanz- und Clownauftritte, eine Hüpfburg, Sport- und Spielangebote, Marktstände für Pflanzen und Selbstgemachtes.

Die jüngsten Besucher sind im Rahmen des Stadtteilfestes angesprochen, bei der Erstellung eines Kinder- und Jugendstadtplans für den Südosten zu helfen. Ähnlich wie die Übersicht für die Magdeburger Allee soll der Plan als Karte, als Plakat und in digitaler Form zur Verfügung gestellt werden. Gesucht werden Stadtteildetektive, die Orte empfehlen, an denen sie sich gerne aufhalten oder die sie als Geheimtipp empfehlen wollen. Zugleich geht es um Plätze, die für junge Menschen ungeeignet sind.

Stadtteilfest am Melchendorfer Markt, Samstag 13. Mai, 13 bis 16 Uhr