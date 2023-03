Erfurt schaltet das Licht aus, aber nur für eine Stunde

Am 25. März gehen unter anderem am Dom für eine Stunde die Lichter aus (Archiv-Foto).

Erfurt. Die Aktion soll dem Klimaschutz dienen. Wann genau sie geplant ist, wer wie mitmachen kann und was sonst noch dahinter steckt:

Mit der Teilnahme an der weltweiten Aktion „Earth Hour“ will Erfurt ein Zeichen für mehr Klimaschutz setzen. Umweltdezernent Andreas Horn (CDU) hat alle Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, sich am Samstag, 25. März, an der Aktion zu beteiligen und für eine Stunde am Abend das Licht auszuschalten.

„Nach einem Jahr mit verheerenden extremen Wetterereignissen, einer Energiekrise und sich ändernden politischen Prioritäten ist die Earth Hour ein wichtiger Moment, um unsere Unterstützung für ambitionierten Klimaschutz zu zeigen“, sagt Horn. Mit dem symbolischen Lichtausschalten könnten alle Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt selbst ein Zeichen für den Klimaschutz setzen und damit eine Botschaft an die Politik senden.

Mit der Earth Hour fordern Menschen, Städte und Unternehmen weltweit mehr Einsatz für den Klimaschutz und die Natur. Sie schalten dafür am 25. März um 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht aus. Bekannte Bauwerke stehen dann in symbolischer Dunkelheit, darunter das Brandenburger Tor in Berlin, der Big Ben in London oder die Christusstatue in Rio de Janeiro. In Erfurt wird zur Earth Hour die Beleuchtung von Dom und Severikirche abgestellt.