Erfurt schaltet zum Black Friday die Lichter an

Erfurt. Alles andere als schwarz und dunkel gestalteten die Erfurter Händler den Black Friday. Auf dem Anger und am Fischmarkt gingen kugelige Lichter an.

Late-Night-Shopping in der Erfurter Innenstadt: Am Black Friday, dem schwarzen Freitag, warteten Händler der Erfurter Innenstadt erstmals mit verlängerten Öffnungszeiten bis 22 Uhr auf. Um das lokale Einkaufs-Erlebnis stimmungsvoll zu umrahmen, wurden Lichtelemente angebracht. Neben der Fassadenillumination des Glockenturms am Hauptpostgebäude sollte sich am Abend die Altstadt in ein Lichtermeer verwandeln, hatte Citymanagerin Patricia Stepputtis angekündigt. Vorfristig sollte auch die Weihnachtsbeleuchtung eigens für die Veranstaltung bis 22 Uhr aktiviert werden.