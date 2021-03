Erfurt: Schulbekleidung aus Biobaumwolle entworfen

Von der konkreten Idee bis zur Umsetzung hat es ungefähr ein halbes Jahr gedauert, in welchem es arbeitsintensiv und sehr kreativ zuging und viel diskutiert wurde. Vor dem Schuleingang und auf dem Schulhof des Ratsgymnasiums präsentierten zwölf Mädchen und Jungen verschiedener Jahrgänge am Freitag erstmals die Kollektion der nagelneuen Schulbekleidung.

Oberteile in verschiedenen Farben und Formen im College Style

Oberteile in Dunkelblau, Weinrot, Schwarz, Weiß und Grau sind es geworden. Dazu Stoffbeutel und ganz modern als Gymsack bezeichnete Turnbeutel. Fair gehandelte Biobaumwolle kam zum Einsatz. Dieser Punkt war den Schülern sehr wichtig. Und vor allem hat das Entwerfen allen Beteiligten großen Spaß gemacht, verriet Schülersprecherin Marlene.

Schülersprecherin Marlene und Hannes haben an der Kollektion mitgearbeitet. Foto: Lydia Werner

Mit der Mode gehen, der Bekleidung aber auch ein bisschen Bestand verleihen soll der gewählte College Style. Der Förderverein des Ratsgymnasiums, die Schulstiftung als Schulträger und der Domsportladen als Partner der kreativen Schüler zogen alle an einem Strang. Auf der Homepage des Ratsgymnasiums finden Schüler, Eltern, Lehrer und Ehemalige die gesamte Palette. Die Eltern wurden noch am Tag der offiziellen Präsentation per Brief informiert.

Langersehntes Projekt der Schulgemeinschaft in die Tat umgesetzt

Der Förderverein des Ratsgymnasiums hat die Corona-Zeit intensiv genutzt und mit der vorgelegten Kollektion ein lang ersehntes Projekt der Schulgemeinschaft umgesetzt. Gearbeitet haben daran hauptsächlich zwei Kunstlehrer und etliche Schüler. „Die Idee war schon geraume Zeit virulent“, sagte Michael Bleek, Vorsitzender des Fördervereins. Die Präsentation sei nun so etwas wie ein großer finaler Startschuss. So bald wie möglich soll der Link zur neuen Schulbekleidung auf der Homepage des Ratsgymnasiums zu finden sein. Den Verkauf werde der Domsportladen abwickeln, informierte Michael Bleek. Finanzieren musste der Verein das Projekt nicht, denn die jungen Leute am Ratsgymnasium, Lehrer, Eltern und Ehemalige kaufen sich selbst, was sie haben möchten. „Im Gegenteil, ein kleiner Anteil des Verkaufserlöses fließt an den gemeinnützigen Förderverein für unsere Projekte“, sagte er.

Arbeit an der Kollektion trug bereits zum stärkeren Gemeinschaftsgefühl bei

Froh über das gelungene Werk sei auch der Schulträger, sagte Christian Werneburg, Vorstandsreferent der Evangelischen Schulstiftung. „Gut finde ich, dass die Schulgemeinschaft das selbst initiiert und umgesetzt hat“, betonte er. „Schon allein das Arbeiten an der Kollektion hat die Verbindungen gestärkt“, ergänzt Susanne Jahr, die als Fördervereinsmitglied, Lehrerin an der Schule und Mutter die Reaktionen gleich von mehreren Seiten mitbekommt.

Zu welcher nächstbesten größeren Gelegenheit viele Menschen sich mit den neuen Teilen zu sehen sein werden, konnten Schüler und Lehrer angesichts der Entwicklung der Coronazahlen nur vermuten. Vielleicht sind der letzte Schultag oder der letzte Unterrichtstag der Abiturienten eine Gelegenheit. Auch ein sportliches Ereignis wäre denkbar. Vorerst haben die Ratsgymnasiasten und ihr Umfeld nun Gelegenheit, sich ein oder mehrere Teile mit Schullogo anzuschaffen. Aber das bleibt freiwillig.