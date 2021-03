In Erfurt soll vor allem in den Hausarzt-Praxen getestet werden.

Erfurt. Für die wöchentlichen Tests sollen Hausarzt-Praxen die wichtigsten Anlaufstellen sein. Alternativen werden in den Impfzentren vorbereitet

Bei den vom Bund in Aussicht gestellten wöchentlichen Corona-Tests verfolgt die Stadt Erfurt eine dezentrale Strategie. Die Tests sollen überwiegend in den Hausarzt-Praxen angeboten werden, bestätigt Gesundheitsdezernentin Anke Hofmann-Domke (Linke). Große Unternehmen sollen für Entlastung sorgen. Corona-Blog: Bis zu 200 Unternehmen von Auszahlungsstopp betroffen – Weimar will Geschäfte öffnen