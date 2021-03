Erfurt: St. Patricks Day mal ganz anders

Erfurt. Am 17. März öffnet Thüringens erstes Online-Iris-Pub in Erfurt seine virtuellen Türen.

Der St. Patrick’s Day wird weltweit gefeiert. Eigentlich. Corona legt auch diesen symbolträchtigen Tag am 17. März weltweit auf Eis. Aber warum eigentlich gänzlich darauf verzichten, fragten sich André Gränzdörffer, Marcus Abel und Anja Fitzal.

Das Trio – seit Monaten in der Corona-Falle gefangen – betreibt den Dubliner in der Neuwerkstraße, das Molly Malone in der Kürschnergasse und das Patrick’s Irish Pub in der Johannesstraße. Das Trio erfand Thüringens erste Online-Kneipe. Not macht erfinderisch. Also habe man den Shop www.pub4you eröffnet. Dort kann man das spezielle Tasting-Set zum St. Patricks Day als Zugang zum Online-Irish-Pub für fünf Euro erwerben. Bei den im Online-Shop erhältlichen Boxen und Paketen ist es bereits für je eine Person enthalten. Man bekommt einen Avatar-Namen seiner Wahl. Damit hat man Zugang. Die Boxen holt man ab oder lässt sie sich bringen. Geboten wird irische Live-Musik, ein Whisky-Seminar, Lesungen.

Man kann pokern, sich sogar mit seinem Nachbarn unterhalten. Freilich nur virtuell. Voraussetzung: Laptop oder PC. iPad und iPhone funktionieren nicht. Start am St. Patricks Day ist 18 Uhr. Die Online-Kneipe hat aber auch danach weiter jeweils freitags und samstags geöffnet.