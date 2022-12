Erfurt: Stadtwerke reagieren auf Ausnahmezustand

Erfurt. Viele Erfurter verunsichern die Energiepreise, sie haben Fragen zu den Entlastungspaketen. Erste Anlaufstelle sind die Stadtwerke. Der Andrang ist enorm.

Es ist Donnerstag, der 29. September 2022. Im Atrium der Stadtwerke verfolgen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kundenzentrums eine Pressekonferenz der Bundesregierung. Die Ampel-Koalition kündigt an, dass die umstrittene Gasumlage gekippt wird und stattdessen eine Gaspreisbremse greifen soll. „Die Pressekonferenz begann um 14 Uhr. Um 14.06 Uhr hatten wir den ersten Anrufer, der fragte, wie die Stadtwerke Erfurt damit umgehen“, erinnert sich Franziska Haupt.

Sie leitet das 20-köpfige Team im Kundenzentrum und im Callcenter der Stadtwerke. Seit Monaten herrscht hier eine Art dauerhafter Ausnahmezustand. Die Anfragen der Erfurterinnen und Erfurter rund um die Energieversorgung, zu den Kosten und zu den diversen Entlastungspaketen der Politik, haben enorm zugenommen. Von einer Verdreifachung der Anliegen spricht Christian Scholz, der Leiter der Abteilung Vertrieb für Privat- und Geschäftskunden.

Kunden-Schlangen bis auf die Straße

Waren es vor Corona und Energiekrise durchschnittlich 300 bis 500 Anrufer pro Tag, suchten allein im Oktober bis zu 3000 Menschen täglich telefonische Beratung durch die Stadtwerke. Hinzu kamen E-Mails, Briefe und Besucher im Kundenzentrum. „Die Schlange ging bis auf den Vorplatz hinaus. Zwei der Sitzreihen für die Herbstlese im Atrium waren besetzt. Ich war mir sicher, dass wir bis 18 Uhr nie jeden beraten können“, erinnert sich Franziska Haupt an die Situation.

Mittlerweile haben die Stadtwerke die Notbremse gezogen. Im Kundenzentrum sind Beratungen nur noch mit einem Termin möglich. Bei der Vereinbarung wird das Anliegen grob besprochen und direkt festgelegt, welche Unterlagen mitgebracht werden müssen. „Es geht nicht darum, die Leute fern zu halten Im Gegenteil: Wir wollen unseren Kunden und Mitarbeitern Zeit, Frust und Ärger ersparen“, so Christian Scholz. Ohnehin könnten viele Anliegen telefonisch oder über das Kundenportal im Internet geklärt werden. „Wartezeiten von einer halben Stunde und länger, sowohl vor Ort wie am Telefon, sind nicht unser Anspruch“, betont Franziska Haupt.

Viele Erfurter verunsichert angesichts der Krise

Sie und ihr Kollege machen keinen Hehl daraus, dass die zurückliegenden Monate eine große Herausforderung für die Stadtwerke waren und sind. Seit die Energiepreise an den Börsen steigen, ist die Verunsicherung der Menschen spürbar. Zu Jahresbeginn fragten viele, ob die Versorgung in Erfurt gesichert sei. Zur Jahresmitte standen die Preiserhöhungen im Mittelpunkt und was geschieht, wenn die Abschläge nicht mehr gezahlt werden können. Mittlerweile sind es mehr Detailfragen zur Gas- und Strompreisbremse, zum Dezember-Abschlag, zur Energieabgabensenkung, zur Energiepreispauschale.

Viele dieser Hilfsprojekte wurden angekündigt, ehe Einzelheiten spruchreif waren. Änderungen kamen oft unvermittelt. Entsprechend kurz war die Haltbarkeit der Informationen, die die Berater im Kundenzentrum weitergeben konnten. „Bevor die Beschlüsse überhaupt gefasst wurden, mussten wir Beratungsgespräche dazu führen“, sagt Christian Scholz.

Terminvereinbarung unter Tel. 0361 / 564 1010