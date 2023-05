Blick in die Predigerkirche mit ihrer Schuke-Orgel.

Erfurt: Start in den Sommer mit 80 jungen Stimmen und einer Orgel

Erfurt. International sind die Gäste der Orgelkonzertreihe, die am Mittwoch in der Predigerkirche in Erfurt startet. Zum Auftakt mit einem besonderen Chor.

Zum Start in die 46. Saison der internationalen Orgelkonzerte gibt es ein besonderes Konzerterlebnis in der Predigerkirche: Am Mittwoch, 17. Mai, ist hier der Wartburg College Choir aus Iowa/USA zu Gast, der etwa 80 jugendliche Sänger nach Erfurt führt, die die besondere Akustik der Predigerkirche nutzen und genießen wollen. Das Konzert bei freiem Eintritt beginnt – anders als die übrigen Konzerte der bis zum 13. September reichenden Reihe mit Beginn um 20 Uhr – bereits um 19 Uhr. Werke von Palestrina, Williams und Martin erklingen. Es wird eine Kollekte erbeten.

Max Reger wird in vielen Konzerten erklingen

Gäste aus der Schweiz, Tschechien, Frankreich, Italien, Russland und den Niederlanden werden die Konzertreihe bestreiten, außerdem Organisten aus Deutschland, wie Kirchenmusikdirektor Matthias Dreißig ankündigt. Allen gemein ist, dass sie die Orgel in ihrer ganzen Klangvielfalt präsentieren wollen. In diesem Jahr der Konzertreihe darf ein Komponist nicht fehlen: Werke von Max Reger, der vor 100 Jahren verstorben ist, werden in einigen der etwa einstündigen Konzerte erklingen. Unter www.kirchenmusik-erfurt.de sind alle Termine der Orgelreihe aufgelistet.