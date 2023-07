Erfurt startet in die Ferien: Die Top-5 zum Wochenende

Erfurt. Nicht jeder verreist gleich zu Ferienbeginn. Für alle Daheimbleibenden dürfte es am Wochenende nicht langweilig werden in Erfurt.

Das Wochenende ist nicht nur das erste Ferienwochenende, an dem viele Erfurter die Stadt verlassen. Sondern auch ein Wochenende, an dem viele Vereine zu Veranstaltungen einladen. Auch die Kultur kommt nicht zu kurz.

Lesung zur Spielsucht auf Sommerbühne

Los geht’s gleich Freitagabend, 7. Juli, um 19.30 Uhr mit einem SWE Special auf der Sommerbühne im Haus Dacheröden. Marco Kirchhof und Petra Schwarz schildern in ihrem Buch seinen Weg in die Spielsucht und in die Kriminalität und sein glamouröses Leben mit erotischen Eskapaden. Er spricht über das „Zurück ins Leben“ eines Spielsüchtigen und über Menschen, die ihm halfen, mit der Schuld umzugehen. Karten für 10 und 12 Euro unter www.herbstlese.de.

Konzert zur Nacht mit Mechoria

Ein Tagesausklang mit den schönsten Abendliedern erwartet die Besucher am Freitag (7. Juli) um 19 Uhr im romantischen Hof der Michaeliskirche. Der Frauenkammerchor Mechoria unter der Leitung von Andreas Korn singt bekannte und unbekannte, heitere und besinnliche Lieder zur Nacht unter anderem von Max Reger, Johannes Brahms, Josef Gabriel Rheinberger und Zoltan Kodaly. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Sommersause mit Radio Teddy

Coole Musik, Mitmachshows und ein Liveact mit „Frank und seine Freunde“ – die Zappeltiershow ist am Freitag im Thüringen-Park zu erleben. Tolle Preise am Glücksrad, Kinderschminken, Tanz – all das wird von 12 bis 18 Uhr geboten. Zudem können sich die Kinder in sommerliche Accessoires schmeißen und lustige Bilder machen, die mit nach Hause genommen werden können.

Flussbadetag am Klärchen

Am Samstag, 8. Juli, findet der diesjährige Flussbadetag statt. Zwischen 12 und 16 Uhr wird es am Geraufer nahe dem „Klärchen“ im Nordpark ein vielfältiges kostenloses Angebot aus Mitmachaktionen, Informationsständen zum Thema Gewässerschutz und Upcycling sowie Spiele für Groß und Klein geben. Seit 2005 findet der internationale Big Jump Day statt.