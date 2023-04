Erfurt: Straßenbahn-Wendeschleife am Domplatz wird kunterbunt

Erfurt. Die alte Toilettenanlage am Erfurter Domplatz weicht zugunsten von blühenden Beeten. Ein weiteres WC ist ganz in der Nähe.

Zukünftig sollen an der Straßenbahnwendeschleife unweit des Domplatzes verschiedene Blumenmischungen Menschen wie Insekten erfreuen. Aktuell wird die Fläche An den Graden umgestaltet, teilt die Stadtverwaltung mit. Anlass ist demnach der Abriss der Toilettenanlage. Diese war wegen eines irreparablen Schadens bereits seit zwei Jahren außer Dienst.

Die Stadt hatte sich wegen der nahe gelegenen Toiletten am Domplatz gegen einen Neubau für 250.000 Euro entschieden. In diesem Zusammenhang wurde auch das Umfeld in Angriff genommen: Die Gehölzfläche aus Niedriger Purpurbeere wurde gerodet – sie war in die Jahre gekommen und optisch nicht mehr ansprechend. Auch die überalterten Staudenpflanzungen am Bergstrom sind verschwunden. In den Beeten taten sich laut Stadt zunehmend Lücken auf, der Aufwand für die Pflege nahm zu.

Blühpflanzen wurden für Innenstadt gezüchtet

Nun werden entlang der Rasenfläche durch das Garten- und Friedhofsamt verschiedene Saatmischungen ausgebracht. Die wiesenartig wirkenden Mischungen wurden von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim speziell für innerstädtische Bereiche entwickelt, heißt es weiter. Sie tragen Namen wie „Blaulicht“ oder „Duftwolke“.

Ein-, zwei- und mehrjährige Kultur- und Wildarten sollen Akzente in Blau, Violett, Rosa und Weiß setzen. Die Farbvielfalt wird sich durch gestaffelte Blütezeiten der verschiedenen Sorten vom Frühjahr bis in den Herbst hinein zeigen. Damit soll auch ein Mehrwert für Insekten, Vögel und andere Tiere geschaffen werden. Die Stadt verspricht sich einen Beitrag zu mehr Biodiversität in Erfurt.