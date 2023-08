Erfurt: Sturmgefahr ist noch nicht gebannt

Erfurt. Die Sturmböen vom 3. August haben der Erfurter Berufsfeuerwehr reichlich Arbeit beschert. Schaden im doppelten Sinne hatte das Gartenamt.

Die heftigen Windböen haben am Donnerstag der Erfurter Berufsfeuerwehr und dem Team des städtischen Garten- und Friedhofsamtes einiges an Arbeit beschert. So kam es für die Feuerwehr zu zehn Einsätzen zwischen 6 und 22 Uhr. In der Nacht sei es dann ruhiger geworden, wie Feuerwehrsprecher Lars Angler bilanziert. Entwarnung aber gab es aber auch am Freitagmorgen noch nicht.

Denn auch am frühen Freitagmorgen seien hier und da noch Äste und beschädigte Bäume festzustellen gewesen. „Wir sind wieder im Einsatz“, so Angler. Er gibt den Hinweis, dass auch nach dem Sturm das Betreten von Wäldern gefährlich ist und daher vermieden werden sollte. Äste könnten auch im Nachhinein noch brechen und Bäume umfallen, wenn sie vom Sturm beschädigt wurden.

Vollsperrung in der Arnstädter Straße notwendig

In der Arnstädter Straße kam es am Donnerstag zu einer Vollsperrung, weil dort ein Baum umgefallen war. Dies war auch in der Leipziger Straße passiert, wenigstens die Straßenbahn konnte dort ungehindert fahren. In der Eobanstraße 2 traf es das Garten- und Friedhofsamt selbst: Dort wurden Teile eines Gebäudes und zwei Fahrzeuge beschädigt. Laut Feuerwehrbilanz fiel auch in der Straße „Auf den Lösern“ ein Baum um, stürzte auf ein Telefonkabel, das allerdings unbeschädigt blieb. In weiteren Fällen sei die Aufgabe zur Beseitigung der Sturmspuren ans Garten- und Friedhofsamt weitergereicht worden, das lose Baumteile entfernen musste.

Bei den umgestürzten Bäumen und Ästen auf Privatgrundstücken hatte die Feuerwehr nur etwaige Gefahren abzuschätzen, die weiteren Maßnahmen mussten danach von den Eigentümern selbst veranlasst werden, so Feuerwehrsprecher Angler.