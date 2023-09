Erfurt sucht dringend Feuerwehrleute: Bewerbertag am Samstag

Erfurt. Wenn es brennt und keiner kann helfen, ist das fatal. Umso wichtiger ist es, dass es genügend Personal bei der Feuerwehr gibt. Die Erfurter Berufsfeuerwehr lädt nun zum Bewerbertag.

Die Berufsfeuerwehr lädt zum Bewerbertag am Samstag, 2. September von 9 bis 12 Uhr ein. Wer über eine Ausbildung im mittleren oder gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst nachdenkt, die im April 2024 startet, erhält alle notwendigen Informationen und Antworten zur Ausbildung selbst, zu Voraussetzungen und zum Bewerbungsprozess. Ein Einblick in das Gefahrenschutzzentrum in Erfurt-Marbach wird ermöglicht