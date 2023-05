Erfurt swingt: Musik, bei der niemand stillsitzen kann

Erfurt. Anna Margolina spielt Swing-Songs der 1930er- bis 1950er-Jahre. So wird im Erfurter Jazzclub zum Tanz gebeten.

Ein Programm für Jazzfans, Swingtänzer und alle, die es werden wollen – das verspricht das Konzert mit Anna Margolina und ihrer Band am Freitag, 19. Mai, ab 20 Uhr im Jazzclub Erfurt am Juri-Gagarin-Ring. „Sing me a swing song and let me dance“ zelebriert das „Great American Songbook“ um die 1930er- bis 1950er-Jahre und bringt Jazzhörer und Tanzfans zusammen.

„Anna Margolina und ihre Band spielen Rhythmen, bei denen niemand stillsitzen kann“, versprechen die Veranstalter. Und das im Zeitgeist einer vergangenen, aber nicht vergessenen Ära. Die Berliner Band arrangiert, interpretiert und improvisiert Songs verschiedenster Genres und Kulturen und lässt sie überraschend neu erklingen. Karten für das Konzert gibt es an der Abendkasse.