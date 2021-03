Erfurt: Töpfer arbeiten am Traditionstag

Der Tag der offenen Töpferei findet traditionell am zweiten März-Wochenende statt. Doch auch in diesem Jahr verbietet die Corona-Pandemie Besucherverkehr in den Ateliers und Werkstätten. Einige Bundesländer bilden Ausnahmen, Thüringen nicht. Die Inzidenz ist zu hoch.

Das Wochenende sang- und klanglos verstreichen wollen Erfurts Töpfer aber nicht. So werden Kirsten Kober (Lassallestraße 51) und Stefan Mager (Zentralstraße 13) in ihren Werkstätten arbeiten -- wie auch unter der Woche. Kunden können bestellte Waren abholen.

„In diesem Jahr gibt es keinen Kaffee und Kuchen und kein Gedränge in der Werkstatt, doch ich werde da sein“, sagt Kirsten Kober. Sie will noch ein wenig aufräumen und putzen, damit am Wochenende alles glänzt. Einige Vorbestellungen hat sie bereits, Kurzentschlossene können bei ihr und Stefan Mager vorab anrufen oder eine Mail schicken. Mitmachaktionen wird es in diesem Jahr nicht geben, auch keine Führungen durch Ateliers.

Hinter und vor den Töpfern liegt eine schwere Zeit. Töpfermärkte werden abgesagt, das zweite Jahr im Lockdown bedeutet für einige das finanzielle Aus.

Informationen zum Töpfertag und Erfurter Kontaktdaten unter: www.tag-der-offenen-toepferei.de