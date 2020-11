Zwei Wochen ist haben Rosmarie Weinlich und René Büttner bei Wind und Wetter gemalt, um die Wandbilder im Tunnel vor dem Eingang des Egaparks fertigzustellen. „So richtig fertig wird es nie“, lacht die Künstlerin, „es gibt immer noch Details, die hinzukommen und Ausbesserungen, die gemacht werden müssen“.

Glaube, Natur und Physik miteinander verknüpft

Doch was farbenfroh im Durchgang des Tunnels zu sehen ist, wirkt alles andere als unfertig. Auf dem Naturstein der Fußgängerunterführung sind detailreich dargestellte Objekte aus Natur und Technik zu sehen. „Es ist wie eine Wunderkammer oder auch Kuriositätenkabinett. Ein Thema, was mich in meinem Schaffen schon länger beschäftigt“, die Weinlich, nach deren Idee und Skizzen das großflächige Ensemble aus Acryl entsteht. „Ich habe versucht, die verschiedenen Themen Glaube, Natur und Physik miteinander zu verknüpfen.

Die Schlange mit dem Apfel spielt dabei auf das biblische Motiv aus der Bibel an und mit einem Schmetterling zeige ich das Phänomen der Metamorphose und auch das Sonnensystem ist maßstabsgetreu wiedergegeben. Und mit einem Wärmespeicher oder einer Turbine sind auch technische Themen mit dabei, die den Bezug zu den Stadtwerken herstellen, von denen das Projekt gefördert wird“, erklärt die Erfurterin.

Auch der Außerirdische E.T. versteckt sich in der bilderreichen Unterführung.

Allein die Arbeit an der sehr plastischen Turbine habe zwei ganze Tage in Anspruch genommen. Bemerkenswert ist dabei, dass bei der Gestaltung des löchrigen Untergrunds auf Sprayfarbe verzichtet und die Bilder ausschließlich mit Pinsel auf die Wand gebracht wurden.

Das Zitat eines Posters des Films „E.T.“ hatte es in der Ausarbeitung da deutlich leichter. Im nächsten Jahr soll der Tunnel dann neben dem verschönernden Aspekt um eine Unterhaltungs- und Lernfunktion erweitert werden: „Ein paar der Bilder sollen mittels Augmented Reality lebendig werden.

Das heißt, dass sie mit einem mobilen Gerät gescannt werden können und sie dann auf dem Bildschirm animiert werden und bestimmte Informationen preisgeben“. Auf diese Weise soll der Tunnel nach und nach zu einem interaktiven Lernort werden, der interessierten Passanten und auch Schülergruppen Wissen um Flora, Fauna und moderne Technologie vermittelt.

„Ein paar Spaziergänger kommen regelmäßig vorbei und schauen, was als neues Bildmotiv hinzugekommen ist“, wie die Künstlerin Weinlich sagt. „Es soll hier immer etwas Neues zu entdecken geben“.