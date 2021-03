Die Brückensetzung am Heizwerk war für die Bauherren wichtig. Die Eröffnung ist für den 7. September 2021 geplant.

„Zentralheize“ in Erfurt: Über Lorenbrücke kommen Besucher statt Kohlen herein

Die alte Lorenbrücke, über die einst Kohle in den Bunker gefahren wurde, hatte mit dem Wegfall der Aufgabe als Heizwerk ihren Zweck längst verloren. Für sie schwebte am Lastkran ein zeitgemäßer Ersatz heran: Künftig sollen über die mehr als 40 Meter lange und 20 Meter hohe Brücke Besucher von der Cusanusstraße her ins historische Gebäude kommen, das sich als „Zentralheize“ zum Event- und Veranstaltungsort wandelt.