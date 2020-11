Erfurt: Von raumgreifendem Guss bis zu kleinteiligem Schmuck

Immer wieder angeregt durch Gießsymposien in der Heinrichshütte in Wurzbach ist der Aluminiumguss zu einem festen Bestandteil im Schaffen des Erfurters Rolf Lindner geworden. Von der raumgreifenden Gestaltung über reliefplastische Arbeiten bis zum kleinteiligen Schmuck ist dabei alles möglich. Zwei Objekte aus dieser Reihe hätten im Mittelpunkt seines Messestandes gestanden – wäre die „artthuer – Thüringer Kunstmesse“ dieses Jahr nicht ausgefallen. 2016 war er mit dem Kunstpreis der artthuer ausgezeichnet worden.

Rolf Lindner, der sein Arbeitsfeld zwischen Schmuck/Objekt, Email und Metall gefunden hat, ist in Ichtershausen geboren. Der Goldschmiedelehre schloss sich ein Studium an der FH für angewandte Kunst in Heiligendamm an. Seit 1973 war er im Verband bildender Künstler der DDR, bis 1977 in der PGH Erfurt-Schmuck tätig. Nach seiner Meisterprüfung im Goldschmiedehandwerk arbeitete Lindner freischaffend. Seit 1984 war er Mitinitiator und Ausrichter der Erfurter Schmucksymposien.

Rolf Lindner, Kunstpreisträger der artthuer 2016. Foto: Privat

Wenn schon nicht auf der artthuer, so sind seine Emailbilder andernorts zu finden. Sie schmücken beispielsweise die IHK in Erfurt, sein Werk ist der Altar des Klinikums Erfurt und auch die Innengestaltung der Friedhofsfeierhalle Arnstadt trägt seine Handschrift. Aber auch Ausleger, Türdrücker und Türklinken entstehen in Lindners Werkstatt.

Rolf Lindner, Moritzstraße 21 b in Erfurt, 0361/2119784, rolf@ro-li.de, www.ro-li.de