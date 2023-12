Erfurt: Zehntausend Besucher zu Christvespern erwartet

Erfurt Viele Gottesdienste hat der Kirchenkreis Erfurt für die Weihnachtsfeiertage vorbereitet, darunter einige mit ganz besonderem Programm.

Die Kirche schmücken, das Krippenspiel üben, Musik aussuchen und proben - im Kirchenkreis Erfurt liefen in den vergangenen Tagen die Vorbereitungen für Heiligabend auf Hochtouren. Insgesamt werden im Kirchenkreis Erfurt am 24. Dezember 70 Christvespern mit etwa 10.000 Besuchern stattfinden. „Weihnachten bleibt das große Symbol für Hoffnung und Frieden - Frieden, den wir in dieser Zeit alle so dringend herbeisehnen“, sagte Prosenior Uwe Edom aus dem Evangelischen Kirchspiel Windischholzhausen-Büßleben. Edom vertritt Senior Matthias Rein, der sich derzeit in einer dreimonatigen Weiterbildung befindet.

Edom geht davon von aus, dass die Christvespern in den 31 evangelischen Dorfkirchen und 13 Stadtkirchen und Gemeindezentren auch in diesem Jahr wieder gut besucht sein werden. Unter anderem deshalb, weil es in fast allen Kirchen ein Krippenspiel mit der Weihnachtsgeschichte gebe.

Unter den vielen Gottesdiensten am 24. Dezember sind einige besondere Angebote. Die Kirchengemeinde Martini-Luther, deren Kirche wegen baulicher Mängel derzeit gesperrt ist, lädt um 15 Uhr zur Christvesper ins Atrium der Stadtwerke mit Pfarrer Bernhard Zeller ein. Mit dabei die Erfurter Turmbläsern und ein Vocalensemble.

Spezielle Christnacht für die Jugend vorbereitet

Pfarrerin Annett Kürstner wird im Pflegepark der Generationen (Wermutmühlenweg 63) um 10 Uhr einen Gottesdienst halten. In der Predigerkirche findet um 15.30 Uhr ein Gottesdienst in Deutscher Gebärdensprache statt. Um 22 Uhr gibt es dort eine weihnachtliche Orgelmusik mit Kirchenmusikdirektor Mathias Dreißig. Junge Leute sind zur Christnacht der Jugend 23 Uhr in die Michaeliskirche eingeladen.

Auch in den Kirchgemeinden rund um Erfurt finden besondere Christvespern statt: In Bischleben in der Benignuskirche (In der Linde) findet um 16.30 Uhr eine Christvesper der Jugend statt; in der St. Ulrici-Kirche in Urbich gibt es um 22 Uhr gibt es eine musikalische Christnacht. Drei Gottesdienste werden am 24. Dezember in Tiefthal in der Kirche Peter und Paul (Am Weißbach 5 A) angeboten: um 14.30 Uhr eine Christvesper mit Krippenspiel, um 17 Uhr eine Christvesper und um 22.30 Uhr eine Christmette. In Ringleben gibt es um 17 Uhr in der Bartholomäus-Kirche (Kirchstraße 21) ein Krippenspiel.

Alle Veranstaltungen auf den Websites der Kirchengemeinden oder auf https://www.kirchenkreis-erfurt.de/