Erfurt: Zehntausende besichtigten das Haus zum Krönbacken

Erfurt. Die im Juni eröffnete Ausstellung in dem Patrizierhaus zog Einheimische und Touristen gleichermaßen an. Nächstes Jahr soll es weitergehen.

Die erste Ausstellungssaison im Haus zum Krönbacken war aus Sicht der Organisatoren ein Erfolg. Martin Sladeczek, der Direktor der Erfurter Geschichtsmuseen, bilanziert: „Wir freuen uns über die enormen Besucherzahlen in der Mitte Juni eröffneten Ausstellung. In viereinhalb Monaten besuchten 52.005 Menschen das Haus in der Michaelisstraße. Wir haben mit einem guten Zuspruch gerechnet, aber nicht in dieser Höhe.“

Das Publikum sei gemischt gewesen. Touristen und Erfurter hätten sich die Ausstellung und das Schaudenkmal genauso angeschaut, wie Fachpublikum und Laien. Die Reaktionen seien überwiegend positiv gewesen. Kritisiert wurden demnach das unzugängliche Obergeschoss und fehlende englische Ausstellungstexte. Hier soll nachgebessert werden.

Mit kleinen Erweiterungen innerhalb der Ausstellung soll das Haus im Sommerhalbjahr 2023 wieder geöffnet werden, voraussichtlich von Mai bis Oktober. Für die kommenden Jahre ist auch die Erweiterung der Ausstellung auf das Obergeschoss vorgesehen, so die Ankündigung der Museen.

Der Krönbacken entstand vom 13. bis 16. Jahrhundert als Wohn- und Geschäftshaus verschiedener Patrizierfamilien.