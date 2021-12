Dieses Schaukelpferd erfreute in den 1950er-Jahren viele Kinder und steht heute im Museum für Thüringer Volkskunde.

Erfurter Adventskalender: Ausritt in der Weihnachtsstube

Erfurt. Schaukelpferd aus dem Thüringer Volkskundemuseum wippte sich in den 1950ern in die Kinderherzen.

Der Fundus des Erfurter Volkskundemuseums ist groß. Er liefert in unserer Adventsserie nicht nur Erinnerungen, sondern bisweilen auch Anregungen für den Gabentisch des Jahres 2021. Das heutige Exemplar ist in unserer Zeit eher ein nostalgischer Dekorationsgegenstand als ein Spielzeug. Denn hinter dem heutigen Türchen steckt ein Schaukelpferd, das in der Weihnachtsstube den kleinen Reitern einst eine große Freude machte.

Ausgestopfter Körper, bezogen mit braunem Kunstfell, zwei Plastikaugen, Lederohren, ein blonder Schwanz aus Kunstfaser, Zaumzeug aus Leder und Filz, rot lackierte Holzkufen: Gut erhalten ist es, das Schaukelpferd aus der Sammlung des Volkskundemuseums, auch wenn man ihm sein Alter schon etwas ansieht.

Seine Geschichte beginnt vor schätzungsweise 60 Jahren. Die Eltern der späteren Besitzerin hatten das Pferdchen ihrem jüngeren Bruder – Jahrgang 1957 – geschenkt. Und nur er durfte mit ihm spielen. Als Erwachsene nahm sie es aus ihrer alten Heimat in Mecklenburg-Vorpommern mit nach Erfurt, wo es ihr eigenes Kind und auch die Enkelmädchen noch benutzten.

Die sogenannten „Rocking Horses“ gelangten im 19. Jahrhundert von den USA nach Europa, wo sie später auch in Thüringen hergestellt wurden.