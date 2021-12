Erfurter Adventskalender: Geschenksendung - keine Handelsware

Erfurt. Post von Tante Hedi an ihre Nichte Ingrid in der DDR: ein paar strassverzierte Pumps im Westpaket.

Zur Adventszeit öffnet unsere Redaktion gemeinsam mit dem Museum für Thüringer Volkskunde jeden Tag ein Türchen des Adventskalenders. Dahinter verbergen sich Dinge, die von den Museumsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Fundus des Museums ausgegraben oder in früheren Ausstellungen gezeigt wurden.

Manche Dinge sind vielleicht auch heutzutage noch als Geschenk geeignet – warum nicht ein paar Pumps unter den Weihnachtsbaum stellen?

Tief im Westen, in Duisburg, hatte Tante Hedi kurzerhand den Schuhkarton zur Versandverpackung gemacht. Sie wusste, dass ihre Nichte Ingrid in der DDR, in Erfurt, ihr Geschenk sehnsüchtig erwartete. Die strassverzierten Pumps Marke „Gabor“ würden die Festgarderobe der jungen Frau komplett machen, für Aufsehen sorgen. Noch nicht einmal in einem der hochpreisigen Exquisit-Läden in Erfurt, Leipzig oder Dresden war ein solcher Schuh zu finden gewesen.

Jahr für Jahr gingen Millionen Pakete von Westdeutschland aus per Post in die DDR, besonders zur Weihnachtszeit: Als „Geschenksendung – keine Handelsware“ halfen sie, Versorgungslücken zu schließen, Wünsche zu erfüllen und dufteten oft nach Bohnenkaffee, Schokolade, Seife …