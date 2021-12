Erfurter Adventskalender: Klöße als Fall für Heimatdichtung

Erfurt. Kunstvolle Postkarte aus dem Volkskundemuseum huldigt dem Thüringer Nationalgericht.

Der Fundus des Erfurter Volkskundemuseums ist groß. Er liefert in unserer Adventsserie nicht nur Erinnerungen, sondern bisweilen auch Anregungen für den Gabentisch des Jahres 2021. Das heutige Exemplar eignet sich dabei vielleicht weniger als aktuelles Weihnachtsgeschenk. Denn hinter dem heutigen Türchen steckt ein thüringischer Klassiker, dem man an jedem Sonntag huldigen kann. Und natürlich auch zu Weihnachten. Der aber eher auf den Festtags- als auf den Gabentisch passt.

Rudolf Baumbach feierte die „Hütes“

„Götteressen“ feierte der 1840 in Kranichfeld geborene Rudolf Baumbach die „Hütes“, die Kartoffelklöße. Sie sind für viele Thüringer sonntags, feiertags und natürlich zum Weihnachtsessen Pflicht. Die echten handgemachten setzen Jahre des Übens voraus, um sie wohlschmeckend in perfekter Konsistenz auf den Tisch zu bringen. So ist es willkommen, wenn Großmutter, Mutter, Schwiegermutter zum Weihnachtsessen einladen. Kartoffelklöße in vielen regionalen Varianten wurden von Heimatdichtung und Heimatforschung des 19. Jahrhunderts zum Nationalgericht erkoren. Unzählige Postkarten mit trachtentragenden, kloßservierenden Thüringerinnen bezeugen, wieviel Kommerz und Folklorismus sich um diese Speise entfaltete.